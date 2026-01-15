Jaipur Literature Festival: शब्दों और विचारों के महाकुंभ का हुआ आगाज, 6 मंचों पर होंगे 266 सेशन, CM भजनलाल ने दिया ये संदेश

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, “पधारो म्हारे देश, आप सभी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत है।” उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ज्ञान, कला और संस्कृति की संवाहक रही है। यही कारण है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर एकत्र होते हैं। यह आयोजन शब्दों का संगम है, जो साहित्य की दुनिया में नए मानक स्थापित करता है।