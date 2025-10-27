दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल, एक घंटे तक कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

सीएमओ ने पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि, इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के भाजपा सरकार बनने के बाद अब भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि दोनों ने नेताओं के बीच राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। यह भी माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर को दो साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भजनलाल ने पीएम मोदी को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी दी होगी।