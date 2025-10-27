दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल, एक घंटे तक कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी से मुलाकात करते सीएम भजनलाल। फोटो: पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैै। सीएम भजनलाल ने पीएम आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सीएम भजनलाल का कई नेताओं ने मिलने का कार्यक्रम है।
दिल्ली पहुंचते ही राजस्थान के सीएम भजनलाल सोमवार को पीएम आवास पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। दिवाली के बाद सीएम भजनलाल की पीएम मोदी के साथ हुई पहली मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और केंद्र सरकार की मदद से संचालित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास से सीएम भजनलाल जोधपुर हाउस पहुंचे।
राजस्थान सरकार 10 दिसंबर को पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस आयोजित करने जा रही है। सीएम ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को राजस्थानी प्रवासी दिवस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया।
सीएमओ ने पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि, इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के भाजपा सरकार बनने के बाद अब भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि दोनों ने नेताओं के बीच राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। यह भी माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर को दो साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भजनलाल ने पीएम मोदी को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी दी होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग