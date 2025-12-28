28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Foot Overbridges : जयपुर में व्यस्त इलाकों में बने फुट ओवरब्रिज उपेक्षा के शिकार, जनता है परेशान

Jaipur Foot Overbridges : जयपुर के व्यस्त इलाकों में बने फुट ओवरब्रिज उपेक्षा का शिकार हैं। इस वजह से आम जनता के लिए खतरा बढ़ गया है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच रोड क्रॉस करना हादसों को दावत देने के सामान है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 28, 2025

Jaipur busy areas Foot Overbridges are neglected causing inconvenience to public

फोटो पत्रिका

Jaipur Foot Overbridges : जयपुर के व्यस्त इलाकों में बने फुट ओवरब्रिज उपेक्षा का शिकार हैं। कलेक्ट्रेट सर्कल, नारायण सिंह सर्कल और टोंक रोड पर स्थित ये फुट ओवरब्रिज पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इनकी हालत बहुत खराब है। कलेक्ट्रेट सर्कल का फुट ओवरब्रिज काम कर रहा है, पर नारायण सिंह सर्कल और टोंक रोड के फुट ओवरब्रिज बीते 4 साल से बंद हैं। इस वजह से आम जनता के लिए खतरा बढ़ गया है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच रोड क्रॉस करना हादसों को दावत देने के सामान है।

इस्तेमाल से डरती है आम जनता

इन फुट ओवरब्रिज का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने साल 2006 में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया है। साल 2017 में इन्हें जयपुर नगर निगम (जेएमसी) को सौंप दिया गया। तब से रखरखाव की कमी की वजह से इनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। एस्केलेटर खराब हो गए हैं, पुलों पर गंदगी और बदबू फैली हुई है। आम जनता इनके इस्तेमाल से डरती है।

टोंक रोड पर पुल के दोनों तरफ लगाए गए हैं बैरिकेड्स

टोंक रोड पर स्थित पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सहकार मार्ग क्रॉसिंग बंद होने के बाद पैदल यात्री फ्लाईओवर से गुजरने को मजबूर हैं। यहां तेज गाड़ियां चलती हैं, जिससे दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता है।

पुल पर कबूतरों ने बनाया बसेरा, फैल रही है गंदगी

इसी तरह नारायण सिंह सर्कल पर रामबाग सर्कल से जुड़े पुल का एक हिस्सा पिछले 3 माह से बंद है। वहां तैनात गार्ड ने बताया कि रखरखाव के नाम पर तीन माह से गेट बंद किया गया, पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। एस्केलेटर नही चल रहा है। मौजदा वक्त में पुल पर कबूतरों का बसेरा हो गया है। जगह-जगह गंदगी फैल गई है। इस साल जून में जब नारायण सिंह सर्कल से बस स्टॉप हटाया गया, तब जेडीए ने पुल को इंडिया गेट तिराहे पर शिफ्ट करने की बात कही थी। पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

दूसरे अधिकारी के क्षेत्र में आता है - अभियंता महेश मिश्रा

जब रखरखाव के बारे में पूछा गया तो जेएमसी के कार्यकारी अभियंता महेश मिश्रा ने कहा कि यह मामला दूसरे अधिकारी के क्षेत्र में आता है। लाइटिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलों को निजी कंपनी को सौंपने के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद जेएमसी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी।

जल्द से जल्द इन पुलों की मरम्मत करवाएं अधिकारी

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पुलों का रखरखाव समय पर न होने से सरकारी पैसा बर्बाद होता है। लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सबसे जरूरी है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन पुलों की मरम्मत करवानी चाहिए या नए विकल्प तलाशने चाहिए, ताकि हादसे न हों। यह मुद्दा न केवल ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ा है, बल्कि शहर की सुरक्षा और स्वच्छता से भी संबंधित है।

शहर के ये खतरनाक 10 क्रॉसिंग

1- जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहा और मालवीय नगर पुलिया।
2- महल रोड पर खाटू श्याम सर्कल।
3- रामबाग सर्कल।
4- जेडीए सर्कल और मोती डूंगरी सर्कल।
5- राजस्थान विश्वविद्यालय के आस-पास।
6- वैशाली नगर में आम्रपाली सर्कल।
7- अपेक्स सर्कल, मालवीय नगर।
8- इंडिया गेट, टोंक रोड।
9-एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच।
10- गोविंद मार्ग।

ये भी पढ़ें

Sarpanch Neeru Yadav : दिल्ली में ‘सरपंच शक्ति’ कार्यक्रम में शामिल हुई ‘हॉकी वाली सरपंच’, आखिर नीरू यादव को कैसे मिला ये नाम?
झुंझुनू
Hockey Wali Sarpanch participated in Sarpanch Shakti program in Delhi How did Neeru Yadav get this name Rajasthan Jhunjhunu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Foot Overbridges : जयपुर में व्यस्त इलाकों में बने फुट ओवरब्रिज उपेक्षा के शिकार, जनता है परेशान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टूथब्रश, पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

जयपुर

Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

चौमूं हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 19 लोग गिरफ्तार, शहर में कड़ा पुलिस पहरा

Jaipur Chomu violence case
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!

Rajasthan panchayat and local body elections are facing a deadlock OBC reservation is difficulty
जयपुर

Aravalli Dispute : अरावली विवाद पर राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल करेगा सुनवाई

Aravalli dispute Relief news Supreme Court has taken suo motu cognizance of matter tomorrow Hearing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.