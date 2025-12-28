Jaipur Foot Overbridges : जयपुर में व्यस्त इलाकों में बने फुट ओवरब्रिज उपेक्षा के शिकार, जनता है परेशान

इसी तरह नारायण सिंह सर्कल पर रामबाग सर्कल से जुड़े पुल का एक हिस्सा पिछले 3 माह से बंद है। वहां तैनात गार्ड ने बताया कि रखरखाव के नाम पर तीन माह से गेट बंद किया गया, पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। एस्केलेटर नही चल रहा है। मौजदा वक्त में पुल पर कबूतरों का बसेरा हो गया है। जगह-जगह गंदगी फैल गई है। इस साल जून में जब नारायण सिंह सर्कल से बस स्टॉप हटाया गया, तब जेडीए ने पुल को इंडिया गेट तिराहे पर शिफ्ट करने की बात कही थी। पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।