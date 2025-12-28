28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में सूदखोरों की प्रताड़ना बनी मौत की वजह, बुजुर्ग ने विषाक्त पदार्थ खाकर दी जान, 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद

खोराबीसल थाना क्षेत्र में सूदखोरी की प्रताड़ना से तंग आकर एक बुजुर्ग ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 28, 2025

Jaipur Elderly Man Dies

मृतक व्यक्ति (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: सूदखोरों की कथित प्रताड़ना से परेशान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को मृतक के कमरे से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। खोराबीसल थाना पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, भुवन प्रकाश शर्मा (65) निवारू रोड स्थित गोविंद वाटिका में परिवार के साथ रहते थे। परिजन ने बताया कि भुवन प्रकाश अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, इसी दौरान उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया।

गुरुवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया।

भुगतान के बाद भी बकाया बताकर परेशान करने का आरोप

मृतक के भाई नवल शर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भुवन प्रकाश का गणेश नगर निवासी जितेंद्र सिंह के साथ लेन-देन चल रहा था। कुछ समय पहले हिसाब कर भुगतान कर दिया गया था।

इसके बावजूद जितेंद्र सिंह रकम बकाया बताकर परेशान कर रहा था। परिजन का कहना है कि इसी प्रताड़ना से आहत होकर भुवन प्रकाश ने यह कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर मेट्रो में QR टिकटिंग सिस्टम होगा लॉन्च, टोकन नहीं QR कोड वाले मिलेंगे पेपर टिकट
जयपुर
जयपुर मेट्रो में टोकन नहीं अब QR टिकटिंग सिस्टम, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में सूदखोरों की प्रताड़ना बनी मौत की वजह, बुजुर्ग ने विषाक्त पदार्थ खाकर दी जान, 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टूथब्रश, पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

जयपुर

Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

चौमूं हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 19 लोग गिरफ्तार, शहर में कड़ा पुलिस पहरा

Jaipur Chomu violence case
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!

Rajasthan panchayat and local body elections are facing a deadlock OBC reservation is difficulty
जयपुर

Aravalli Dispute : अरावली विवाद पर राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल करेगा सुनवाई

Aravalli dispute Relief news Supreme Court has taken suo motu cognizance of matter tomorrow Hearing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.