Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

CM भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन: भ्रष्टाचार में लिप्त 13 अफसरों पर गिरी गाज, पेंशन और वेतन वृद्धि रोकी

CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा ने राजकीय कार्यों में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के तहत आठ मामलों का निस्तारण कर 13 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर तीन अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच की स्वीकृति दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 02, 2025

CM Bhajanlal Sharma action

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

CM Bhajanlal Sharma: जयपुर: भजनलाल सरकार ने राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आठ मामलों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की।


बता दें कि यह कदम सरकार की भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के अंतर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में तीन अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच और अनुसंधान की स्वीकृति दी है। साथ ही सेवारत अधिकारियों से जुड़े दो मामलों में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया है।


इसके अतिरिक्त, नियम 16 सीसीए में प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए एक मामला राज्यपाल की स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया है। वहीं, एक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध पेंशन रोके जाने का दंड अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार दो मामलों में सीसीए नियम-34 के तहत दायर अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया है।


सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे।

ये भी पढ़ें

CBI Raid: राजस्थान का सरकारी अफसर निकला करोड़पति, 7 साल में 8 गुना हुई संपत्ति, पत्नी और बेटे के नाम खोली कई कंपनियां
जयपुर
Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन: भ्रष्टाचार में लिप्त 13 अफसरों पर गिरी गाज, पेंशन और वेतन वृद्धि रोकी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pregnant Job Service के नाम पर ठगी का खेल, सोशल मीडिया पर महिला बोली ’25 लाख दूंगी, मुझे प्रेग्नेंट कर दो’

जयपुर

जाति की राजनीति नहीं, युवा चाहता है भविष्य की गारंटी

ओपिनियन

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, बच्ची के घर पहुंचे मंत्री दिलावर, बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Madan Dilawar
जयपुर

जयपुर: जिंदगी की जंग हार गया कजाकिस्तान से लाया गया MBBS छात्र राहुल, SMS अस्पताल में उपचार के दौरान निधन

MBBS student Rahul Ghoslaya dies
जयपुर

IMD Rain : मौसम विभाग का Prediction, 3 नवंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट

Meteorological Department Prediction western disturbance active on 3 November Rajasthan these districts rain alerts
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.