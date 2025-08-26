जयपुर में CM भजनलाल शर्मा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की भेंट, धर्म और भक्ति पर की चर्चा



मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उन्होंने पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज से आत्मीय भेंट की और उनका सानिध्य प्राप्त किया। यह मुलाकात धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पं. धीरेंद्र शास्त्री के पहले भी बयान और गतिविधियां चर्चा का विषय बनी रही हैं।