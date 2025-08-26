जयपुर में CM भजनलाल शर्मा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की भेंट, धर्म और भक्ति पर की चर्चा

जयपुर: सी-स्कीम स्थित भक्तमाल कथा स्थल पर सोमवार को आचार्य महाप्रभु स्वामी श्यामचरणदास जी की 323वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पधारे। इस अवसर पर शास्त्री जी ने व्यासपीठ से भगवान हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करते हुए भक्ति, समर्पण और सेवा की महिमा पर प्रकाश डाला।
बता दें कि कार्यक्रम में विधायक बालमुकुंदाचार्य और काले हनुमानजी मंदिर के युवाचार्य योगश शर्मा भी उपस्थित रहे। वृंदावन धाम से पधारे भक्तमाली आचार्य इंद्रेश ने कहा कि प्रेम ही समर्पण का वास्तविक रूप है।
इस धार्मिक आयोजन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पं. धीरेंद्र शास्त्री के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित रामकथा स्थल पर आयोजित इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शर्मा ने पं. शास्त्री का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान पं. शास्त्री ने कहा कि उन्होंने ऊपर वालों से यह प्रार्थना की थी कि राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उन्हें तंग किया गया, तो वे अपनी स्थिति में नहीं बचेंगे।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उन्होंने पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज से आत्मीय भेंट की और उनका सानिध्य प्राप्त किया। यह मुलाकात धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पं. धीरेंद्र शास्त्री के पहले भी बयान और गतिविधियां चर्चा का विषय बनी रही हैं।