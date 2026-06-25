CM भजनलाल शर्मा का तोहफा,लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन में 5 हजार का इजाफा, मासिक चिकित्सा सहायता में भी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया। संविधान की रक्षा में लोकतंत्र सेनानियों का अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने कहा कि इतिहास के उन घटनाक्रमों को याद रखना बेहद जरूरी है जब देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न केवल नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि देश को जेलखाना तक बना दिया गया था।
मुख्यमंत्री गुरुवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम, दुर्गापुरा में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान की भावना की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे सभी इन विभूतियों के राष्ट्र के प्रति संघर्ष एवं समर्पण को आत्मसात् करें।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को 5 हजार रुपए बढ़ाकर 25 हजार रुपए तथा मासिक चिकित्सा सहायता को 1 हजार रुपए बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को तत्काल प्रभाव से बहाल किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने स्वार्थ की खातिर आपातकाल लगाया और संविधान की हत्या की। आज कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है और संविधान को बचाने का पाखंड करती है। लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनने का काम किया। इनके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के मंसूबे हैं और राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। कांग्रेस ने देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया था और लोकतंत्र सेनानियों ने हमारे संविधान को बचाने का काम किया है। आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार से नई पीढ़ी को हमें अवगत कराना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति संविधान की आत्मा को कुचलता है तो देश को किस तरह बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। हमारी नई पीढ़ी को भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटने वाले इस घटनाक्रम को परिचय कराना होगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष से ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना संभव हो सकी। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू थी तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिससे आम जनता में भय और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ।
समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, लोकसभा सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंद आचार्य, पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेन्द्र सैनी सहित अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे।
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