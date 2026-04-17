CM Bhajan Lal Sharma : ममता के ‘गढ़’ में राजस्थान के मुख्यमंत्री, रोड शो में भरी चुनावी हुंकार, कह डाली ये बड़ी बात

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धमक सुनाई दे रही है। शुक्रवार सुबह दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचते ही सीएम शर्मा का जिस तरह आत्मीय स्वागत हुआ, उसने बंगाल के चुनावी रण में भाजपा के उत्साह को दोगुना कर दिया है। बिना वक्त गँवाए मुख्यमंत्री सीधे सिलीगुड़ी पहुँचे और वहां आयोजित रोड शो में अपनी ताकत दिखाई। ममता बनर्जी के गढ़ में राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह 'शक्ति प्रदर्शन' सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा माना जा रहा है।