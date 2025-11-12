Patrika LogoSwitch to English

प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक, तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश

Pravasi Rajasthani Diwas: सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए।

Kamal Mishra

Nov 12, 2025

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में होने वाला प्रवासी राजस्थानी दिवस राज्य सरकार और प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत जुड़ाव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में निवेश, नवाचार और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राजस्थान अपनी निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश में तेजी से एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में अब तक 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार उद्योगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि निवेशकों को सकारात्मक माहौल मिल सके।

दिखेगी विरासत की झलक

उन्होंने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान ने राज्य को देश और दुनिया में विशिष्ट स्थान दिलाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी राजस्थानी दिवस में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास की झलक स्पष्ट रूप से दिखे। साथ ही, प्रवासियों के लिए लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

जयपुर में सुंदरीकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं और नवाचार शुरू किए हैं, जिनका व्यापक प्रचार इस आयोजन के माध्यम से किया जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को आयोजन की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सड़कों की मरम्मत जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

प्रवासी राजस्थानियों को किया जाएगा सम्मानित

मुख्यमंत्री ने बताया कि एनआरआर दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन पर सेक्टोरल सत्र आयोजित होंगे। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में प्रवासी इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

12 Nov 2025 10:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक, तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश

