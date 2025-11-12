प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक, तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश

सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राजस्थान अपनी निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश में तेजी से एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में अब तक 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार उद्योगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि निवेशकों को सकारात्मक माहौल मिल सके।