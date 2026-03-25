Rajasthan Politics : दिल्ली में फिर हुई ‘मोदी-भजनलाल’ मुलाक़ात, जानें किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई PM-CM की बातचीत?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को दिल्ली के दौरे पर रहे। उन्होंने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस ताजा मुलाकात में उन्होंने पीएम मोदी को शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर राजस्थान की ओर से उनका अभिवादन किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भजनलाल शर्मा केंद्र के साथ बेहतर समन्वय बनाकर राजस्थान को 'अग्रणी राज्य' बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।