Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, राजस्थान के नए मुख्य सचिव पर हो सकती अहम चर्चा

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत के प्रतिनियुक्ति आदेश के बाद अब नए मुख्य सचिव के नाम की घोषणा का इंतजार है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में बुधवार को यही चर्चा रही कि नया मुखिया दिल्ली से तय होगा या राजस्थान सरकार की पसंद को प्राथमिकता मिलेगी। इस बीच सुधांश पंत का दिन बैठकों में गुजरा और लगभग आधा दिन वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रहे।