Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, राजस्थान के नए मुख्य सचिव पर हो सकती अहम चर्चा

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है। नए सीएस को लेकर वे दिल्ली में चर्चा भी कर सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 13, 2025

CM Bhajanlal Sharma

(पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत के प्रतिनियुक्ति आदेश के बाद अब नए मुख्य सचिव के नाम की घोषणा का इंतजार है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में बुधवार को यही चर्चा रही कि नया मुखिया दिल्ली से तय होगा या राजस्थान सरकार की पसंद को प्राथमिकता मिलेगी। इस बीच सुधांश पंत का दिन बैठकों में गुजरा और लगभग आधा दिन वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है। नए सीएस को लेकर वे दिल्ली में चर्चा भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि नए मुख्य सचिव को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होगी। सीएम भजनलाल सुबह 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए।

मेट्रो को लेकर भी चर्चा संभव

दिल्ली पहुंचते ही वे सबसे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मेट्रो, शहरी विकास और ऊर्जा मामलों पर चर्चा होगी। इसके बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से होगी। शाम को मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
जयपुर
Amayra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 10:15 am

Published on:

13 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, राजस्थान के नए मुख्य सचिव पर हो सकती अहम चर्चा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: जिस रास्ते से होती थी शराब तस्करी, वहीं से पहुंचे हथियार; गुजरात में पकड़े गए आतंकियों का चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan ATS investigation
जयपुर

Anta By-Election Results : अंता विधानसभा के इन दिलचस्प ट्रेंड में छुपा है जीत का राज, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट

Anta by-election Results declared 14 November secret to victory lies in interesting trends in this assembly constituency
जयपुर

Guava : राजस्थान में बारिश से अमरूद की फसल को भारी नुकसान, 120 करोड़ के राजस्व का घाटा, किसान मायूस

Rajasthan guava crops heavy damage Rainfall ₹120 crore revenue declines farmers disappointed
जयपुर

Traffic Police Alert: वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेज रहे चालान, राजस्थान में 8 दिनों में 1 लाख से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई

जयपुर

RAS Exam 2023: आरपीएससी ने दी बड़ी राहत, मुख्य परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को मिलेगा पुनर्गणना का अवसर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.