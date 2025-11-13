Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, राजस्थान के नए मुख्य सचिव पर हो सकती अहम चर्चा

(पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत के प्रतिनियुक्ति आदेश के बाद अब नए मुख्य सचिव के नाम की घोषणा का इंतजार है। ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में बुधवार को यही चर्चा रही कि नया मुखिया दिल्ली से तय होगा या राजस्थान सरकार की पसंद को प्राथमिकता मिलेगी। इस बीच सुधांश पंत का दिन बैठकों में गुजरा और लगभग आधा दिन वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है। नए सीएस को लेकर वे दिल्ली में चर्चा भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि नए मुख्य सचिव को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होगी। सीएम भजनलाल सुबह 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए।
दिल्ली पहुंचते ही वे सबसे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मेट्रो, शहरी विकास और ऊर्जा मामलों पर चर्चा होगी। इसके बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से होगी। शाम को मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।
