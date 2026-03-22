‘राजस्थान और मध्यप्रदेश मिलकर बनेंगे औद्योगिक पावरहाउस’, जयपुर में CM यादव का बड़ा दांव, 5,055 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

सीएम यादव ने मध्यप्रदेश को ‘सरप्लस पावर स्टेट’ बताते हुए कहा कि राज्य ग्रीन, क्लीन और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है तथा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों के लिए देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर अनुकूल निवेश वातावरण तैयार किया गया है।