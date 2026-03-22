22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

‘राजस्थान और मध्यप्रदेश मिलकर बनेंगे औद्योगिक पावरहाउस’, जयपुर में CM यादव का बड़ा दांव, 5,055 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

CM Mohan Yadav: जयपुर में सीएम मोहन यादव ने उद्यमियों से वन-टू-वन चर्चा कर राजस्थान से मध्यप्रदेश के लिए 5,055 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हासिल किए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य मिलकर मजबूत वैल्यू चेन बनाते हुए औद्योगिक पावरहाउस बन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 22, 2026

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (Patrika Photo)

Jaipur Business Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान की उद्यमशीलता और मध्यप्रदेश की संसाधन क्षमता मिलकर सेंट्रल इंडिया को औद्योगिक शक्ति केंद्र बना सकती है। टेक्सटाइल, जेम्स-एंड-ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की मजबूती तथा मध्यप्रदेश की ऑर्गेनिक कॉटन, टेक्सटाइल पार्क और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक प्रभावी वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं।

उन्होंने पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग एक लाख करोड़ रुपए की इस योजना से दोनों राज्यों को बड़ा लाभ होगा, जिसमें 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ‘रोटी-बेटी’ संबंधों के बाद अब दोनों राज्यों के बीच जल सहयोग भी मजबूत हो रहा है।

प्रक्रियाओं को करेंगे सरल

सीएम यादव ने मध्यप्रदेश को ‘सरप्लस पावर स्टेट’ बताते हुए कहा कि राज्य ग्रीन, क्लीन और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है तथा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों के लिए देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर अनुकूल निवेश वातावरण तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान की उद्यमशीलता और मध्यप्रदेश की संसाधन क्षमता मिलकर सेंट्रल इंडिया को औद्योगिक शक्ति केंद्र बना सकती है। उन्होंने शनिवार को उद्यमियों से जयपुर में वन-टू-वन चर्चा की और इस दौरान 5,055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनके माध्यम से मध्यप्रदेश में 3,530 रोजगार प्राप्त हो सकेंगे।

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित ‘इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश’ को संबोधित किया। निवेश के लिए आयोजित सत्र में राजस्थान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों व विभिन्न औद्योगिक समूहों के 400 से अधिक निवेशकों ने भागीदारी की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी और राजस्थान ‘जुड़वा भाइयों’ की तरह हैं और आर्थिक रूप से एक-दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने राजस्थान के निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उद्योगों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, आइटी/आइटीईएस, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभरता निवेश गंतव्य बन रहा है।

ये भी पढ़ें

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: ‘पर्यावरण-जल संरक्षण की मुहिम को नई दिशा दे रही पत्रिका’, पत्रिका की-नोट में बोले CM भजनलाल
जयपुर
Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘राजस्थान और मध्यप्रदेश मिलकर बनेंगे औद्योगिक पावरहाउस’, जयपुर में CM यादव का बड़ा दांव, 5,055 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: चैत्र में लौटी ठंड, 8 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद किसान मायूस

जैसलमेर में बारिश से फसलें बर्बाद, किसान मायूस, पत्रिका फोटो
जयपुर

LPG Crisis in Rajasthan: राजस्थान में गैस सिलेंडर लेना हुआ मुश्किल, गैस कंपनियों के नए नियमों से बढ़ी टेंशन

Rajasthan LPG Crisis
जयपुर

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष 4 महीने बाद भी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए, जानें क्यों

chhattisgarh Congress
जयपुर

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: ‘पर्यावरण-जल संरक्षण की मुहिम को नई दिशा दे रही पत्रिका’, पत्रिका की-नोट में बोले CM भजनलाल

Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year
जयपुर

Rajasthan New Policy: राजस्थान में 3 नई पॉलिसी लागू, मिसाइल भी बनेगी; देश की सामरिक आत्मनिर्भरता को मिलेगी रफ्तार

Rajasthan New Industrial Policy
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.