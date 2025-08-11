Rajasthan: मुख्यमंत्री कार्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, गहन तलाशी शुरू; आरोपी को पकड़ा

Bomb Threat to CMO Rajasthan: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर यह धमकी दी, जिसके बाद अशोक नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
सूचना मिलते ही अशोक नगर थानाधिकारी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, और एंबुलेंस CMO पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं, पुलिस ने बताया- फोन करने वाले युवक को डिटेन कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। खबर के मुताबिक़ आरोपी को पकड़ लिया गया है, उसे मानसिक रोगी बताया जा रहा है।
बता दें, यह पहली बार नहीं है जब CMO को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा, जयपुर में स्कूलों, सवाई मानसिंह स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी 2025 में कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, जो ज्यादातर झूठी साबित हुई हैं।
पुलिस ने CMO परिसर और आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान शुरू किया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया है। फिलहाल, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी जोखिम से बचने के लिए सतर्क हैं।
जयपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और कॉलर का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद से तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। जनता से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।