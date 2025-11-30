Cold Wave Alert: राजस्थान में 2, 3 व 4 दिसम्बर को रहे सावधान, इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक

जयपुर. राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है।
शेखावाटी क्षेत्र में सबसे कम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 10 डिग्री के ऊपर है। आगामी दो से तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 दिसंबर के बीच शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान और नीचे आकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। तापमान में इस गिरावट के साथ सुबह-शाम सर्दी का असर और बढ़ेगा।
मौसम विशेषज्ञों ने किसानों एवं आमजन को बदलते मौसम के असर को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
