Cold Wave Alert: राजस्थान में 2, 3 व 4 दिसम्बर को रहे सावधान, इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक

शेखावाटी क्षेत्र में सबसे कम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 10 डिग्री के ऊपर है। आगामी दो से तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 दिसंबर के बीच शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान और नीचे आकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। तापमान में इस गिरावट के साथ सुबह-शाम सर्दी का असर और बढ़ेगा।