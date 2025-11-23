Business Summit: जयपुर में जुटेंगे देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपति, साझा होगा औद्योगिक विज़न

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI
Rajasthani Pravasi Diwas 2025: जयपुर. आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहे ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ के अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा देना और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है।
यह सत्र “प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव” की थीम पर आधारित होगा, जिसमें देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली औद्योगिक हस्तियां भाग लेंगी। इनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बार, जेके सीमेंट लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ माधव सिंघानिया, वेलस्पन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक संजय अग्रवाल तथा बोरोसिल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रदीप कुमार खेरुका प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि इन दिग्गज उद्यमियों की भागीदारी राजस्थान के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है और उनके अनुभव से राज्य के औद्योगिक विज़न को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान उभरते औद्योगिक ट्रेंड्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सतत विकास और निवेश के नए अवसरों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।
प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि प्रवासी समुदाय और राजस्थान के बीच मजबूत संबंधों का उत्सव है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। उम्मीद की जा रही है कि यह मंच नवाचार, निवेश और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करेगा, जिससे राजस्थान के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
