Business Summit: जयपुर में जुटेंगे देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपति, साझा होगा औद्योगिक विज़न

यह सत्र “प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव” की थीम पर आधारित होगा, जिसमें देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली औद्योगिक हस्तियां भाग लेंगी। इनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बार, जेके सीमेंट लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ माधव सिंघानिया, वेलस्पन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक संजय अग्रवाल तथा बोरोसिल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रदीप कुमार खेरुका प्रमुख रूप से शामिल होंगे।