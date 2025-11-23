Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Business Summit: जयपुर में जुटेंगे देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपति, साझा होगा औद्योगिक विज़न

Industrial Policy Rajasthan: आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहे ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ के अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 23, 2025

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI

Rajasthani Pravasi Diwas 2025: जयपुर. आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहे ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025’ के अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा देना और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है।

यह सत्र “प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव” की थीम पर आधारित होगा, जिसमें देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली औद्योगिक हस्तियां भाग लेंगी। इनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बार, जेके सीमेंट लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ माधव सिंघानिया, वेलस्पन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक संजय अग्रवाल तथा बोरोसिल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रदीप कुमार खेरुका प्रमुख रूप से शामिल होंगे।

राज्य के औद्योगिक विज़न को मिलेगी नई ऊर्जा

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि इन दिग्गज उद्यमियों की भागीदारी राजस्थान के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है और उनके अनुभव से राज्य के औद्योगिक विज़न को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान उभरते औद्योगिक ट्रेंड्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सतत विकास और निवेश के नए अवसरों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

मजबूत संबंधों का उत्सव

प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि प्रवासी समुदाय और राजस्थान के बीच मजबूत संबंधों का उत्सव है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। उम्मीद की जा रही है कि यह मंच नवाचार, निवेश और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करेगा, जिससे राजस्थान के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Digital Governance: राजस्थान के इस विभाग में 15​ दिसम्बर से सभी कार्य पेपरलेस, ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित
जयपुर
CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Business Summit: जयपुर में जुटेंगे देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपति, साझा होगा औद्योगिक विज़न

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Marriage Pre-wedding shoots and DJs are banned six communities have taken a other many major decision
जयपुर

एक क्लिक में पागलपन! अब चैटबॉट्स दे रहे AI ‘साइकोसिस’ का खतरा

खास खबर

राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस; डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ईकोसिस्टम, पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी में ये होगा खास

जयपुर

डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, भरतपुर के थे रहने वाले, आ रहे थे परीक्षा देने, घाट की गुणी में सुरंग से बाहर निकलते समय हादसा

जयपुर

Rajasthan Weather Uodate: 23,24,25,26 नवंबर को कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.