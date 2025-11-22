Digital Governance: राजस्थान के इस विभाग में 15​ दिसम्बर से सभी कार्य पेपरलेस, ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित

शनिवार को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर में आयोजित ओरियंटेशन कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा दो मोबाइल एप, 14 ऑनलाइन मॉड्यूल और 6 वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई हैं, जिनका उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और आमजन व स्टेकहोल्डर्स को राहत देना है। अब ई-रवन्ना, ई-पेमेंट, कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, माइनिंग प्लान, एलआईएस, विभागीय बकाया, डिमांड मॉड्यूल, नो ड्यूज प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।