Rajasthan Weather Update: नागौर-फतेहपुर में खून जमाने वाली ठंड, वीकेंड से कड़ाके की सर्दी का टॉर्चर, रहें सावधान

Weather in Rajasthan: विंड पैटर्न बदलने से राजस्थान के कुछ शहरों में बीते दो तीन दिनों से से चल रही शीतलहर का असर अब कम हो गया है। लेकिन सीकर और नागौर में बीती रात भी कड़ाके की सर्दी का जोर रहा है। मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन तक सर्दी से राहत मिलने और वीकेंड से उत्तर पूर्वी इलाकों में शीतलहर चलने और कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में दिन और रात का तापमान औसत से ज्यादा रहने पर मौसम का मिजाज शुष्क रहा है।
सोमवार को प्रदेश के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर में दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही सतही शुष्क हवा से मौसम का मिजाज भी शुष्क रहा है। शुष्क मौसम के कारण पश्चिमी भागों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार विंड पैटर्न में हुए बदलाव से उत्तर से आ रही सर्द हवाओं की जगह अब दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही शुष्क हवाओं ने ले ली है। जिसके कारण अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की उम्मीद कम है।
बीती रात नागौर 6.9 डिग्री और सीकर के फतेहपुर 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे। माउंट आबू में रात का तापमान 7.0 डिग्री रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। बीती रात दौसा 8.7, सिरोही 9.1, करौली 9.7, और लूणकरणसर में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में अब भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। जिसके असर से कुछ शहरों में रात के तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। विंड पैटर्न बदलने के कारण इस सप्ताह के आगामी दिनों में भी बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और कोटा में सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद कम है। हिमालय तराई क्षेत्र के मौसम तंत्र में बदलाव से वीकेंड पर राजस्थान के कई शहरों में से विंड पैटर्न बदलने और उत्तरी बर्फीली हवाएं चलने पर प्रदेश के मैदानी इलाकों कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने और कुछ भागों में घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है।
