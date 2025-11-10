Rajasthan Weather Update: नागौर-फतेहपुर में खून जमाने वाली ठंड, वीकेंड से कड़ाके की सर्दी का टॉर्चर, रहें सावधान

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में अब भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। जिसके असर से कुछ शहरों में रात के तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। विंड पैटर्न बदलने के कारण इस सप्ताह के आगामी दिनों में भी बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और कोटा में सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद कम है। हिमालय तराई क्षेत्र के मौसम तंत्र में बदलाव से वीकेंड पर राजस्थान के कई शहरों में से विंड पैटर्न बदलने और उत्तरी बर्फीली हवाएं चलने पर प्रदेश के मैदानी इलाकों कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने और कुछ भागों में घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है।