Cold Wave Alert: राजस्थान में एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 व 4 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी

Shekhawati Weather: अगले सप्ताह रहेगा शुष्क मौसम, न्यूनतम तापमान 4–5 डिग्री तक उतरने के आसार। दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, दिसंबर की शुरुआत में ठंड का प्रकोप तेज होगा।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 01, 2025

Western Disturbance: जयपुर. राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत ठंड के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य पर दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा एवं आसपास के इलाकों में 1.5 से 3.1 किलोमीटर की उंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है।

वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल में 5.8 किलोमीटर की उंचाई पर एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका विस्तार 65° पूर्व देशांतर से 22° उत्तर अक्षांश के उत्तर तक फैला हुआ है।

इन मौसमीय तंत्रों के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, अगले दो से तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उतर सकता है, जिससे शीतलहर चलने की संभावना बन रही है।

प्रदेश के कई शहरों में धूप की तीव्रता कम होगी और सुबह–शाम ठंडक में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Dec 2025 10:03 am

Published on:

01 Dec 2025 09:37 am

