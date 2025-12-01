Cold Wave Alert: राजस्थान में एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 व 4 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी

इन मौसमीय तंत्रों के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, अगले दो से तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उतर सकता है, जिससे शीतलहर चलने की संभावना बन रही है।