Cold Wave: राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक उत्तरी हवाओं से तापमान में आएगी 5 डिग्री तक गिरावट, बढ़ेगी सर्दी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आज से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के चलते रातें ठंडी और दिन सुहावने बने रहेंगे।
उधर, बीसलपुर बांध में बुधवार सुबह 9 बजे तक गेट नंबर 11 से 0.25 मीटर की ऊंचाई से 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध का कुल डिस्चार्ज भी 1503 क्यूसेक दर्ज हुआ, जबकि त्रिवेणी का जलस्तर 2.90 मीटर रहा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश न होने से तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है और प्रदेश में सर्दी का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग