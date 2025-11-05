Cold Wave: राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक उत्तरी हवाओं से तापमान में आएगी 5 डिग्री तक गिरावट, बढ़ेगी सर्दी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आज से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के चलते रातें ठंडी और दिन सुहावने बने रहेंगे।