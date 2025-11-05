Patrika LogoSwitch to English

Cold Wave: राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक उत्तरी हवाओं से तापमान में आएगी 5 डिग्री तक गिरावट, बढ़ेगी सर्दी

Temperature Drop: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश न होने से तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है और प्रदेश में सर्दी का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 05, 2025

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आज से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के चलते रातें ठंडी और दिन सुहावने बने रहेंगे।

उधर, बीसलपुर बांध में बुधवार सुबह 9 बजे तक गेट नंबर 11 से 0.25 मीटर की ऊंचाई से 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध का कुल डिस्चार्ज भी 1503 क्यूसेक दर्ज हुआ, जबकि त्रिवेणी का जलस्तर 2.90 मीटर रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश न होने से तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है और प्रदेश में सर्दी का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा।

User Charge Collection: जयपुर में 15 फरवरी से शुरू होगी नई व्यवस्था, जानिए कौन कितना देगा यूजर चार्ज
जयपुर
image

05 Nov 2025 08:11 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Gov Job: बड़ी उपलब्धि, चिकित्सा विभाग ने 35 हजार पदों पर भर्ती पूरी कर रचा रिकॉर्ड

Govt Job: मेडिकल कॉलेज में 160 पदों पर निकली वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, जानिए किस विभाग में कितने पद खाली?
जयपुर

छत बनेगी कमाई का जरिया, सोलर बिजली पर अब और ज्यादा पैसा

आपकी बातः सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

संपादकीय : तापमान बदलाव के खतरों से जुड़े संकेत चिंताजनक

Train Reschedule: जयपुर जंक्शन री-डवलपमेंट का असर: वंदेभारत-शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों पर असर, कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station
जयपुर
