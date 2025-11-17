Cold Wave Today: राजस्थान में बढ़ने लगी सर्दी, कई जिलों में लुढ़का पारा, आज यह शहर रहा सबसे ठंडा

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में ठंड ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से स्थिर बने हुए तापमान में अब हल्की गिरावट दर्ज होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट फतेहपुर में देखने को मिली, जहां पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा सीकर में 5.5, नागौर में 5.6, लूणकरनसर में 5.8 और दौसा में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रेकॉर्ड किया गया।