Rajasthan Politics : क्या गैस के बाद अब पेट्रोल-डीजल में होगी भारी बढ़ोतरी? महंगाई के झटके पर कांग्रेस का दावा, गरमाई सियासत 

राजस्थान की जनता अभी गर्मी की मार से जूझ ही रही थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 'महंगाई का बम' फोड़कर आम आदमी की जेब झुलसा दी है। 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया संपन्न होते ही कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में एक झटके में ₹993 का इजाफा कर दिया गया है। जो सिलेंडर कल तक ₹2106 में मिल रहा था, उसकी कीमत अब ₹3099 पहुँच गई है। इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह हमलावर मोड में है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता के साथ 'बड़ा धोखा' करार दिया है।