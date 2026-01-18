राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर व पीठासीन अधिकारियों की पत्रिका समूह के प्रधान संपादक से हुई चर्चा, कहा- भारत का ताकतवर बनना जरूरी

Commonwealth Countries : राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों ने वैश्विक परिदृश्य में भारत के ताकतवर होने की आवश्यकता जताई, वहीं यहां राजनीति में महिला भागीदारी को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। स्पीकरों व व पीठासीन अधिकारियों ने शनिवार को पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। प्रतिनिधियों ने राष्ट्रमंडल देशों की भारत से अपेक्षाएं व उसके साथ रिश्तों पर चर्चा की। उन्होंने आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (एआइ) से जुड़े पहलुओं पर बात करते हुए तकनीक के जरिए लोकतंत्र की मजबूती के विषय की ओर भी ध्यान खींचा। इस दौरान गुलाब कोठारी ने कहा कि जीवनशैली, दुनिया और तकनीक में तेजी से बदलाव आ रहा है, इसे दुनिया कैसे देख रही है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।