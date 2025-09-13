कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर दिखी भीड़, रात में होटलों में की पुलिस ने चैकिंग

आज दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक पहली पारी की परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 9 जिलों के 280 परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख 5 हजार 846 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। वहीं 14 सितम्बर को परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें 21 जिलों के 582 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 9 हजार 987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरी पारी दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक होगी, जिसमें 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 8 हजार 907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।