Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर दिखी भीड़, रात में होटलों में की पुलिस ने चैकिंग

राजस्थान में आज से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 10000 रिक्त पदों को भरने के लिए दो दिन तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 13, 2025

patrika photo
patrika photo

जयपुर। राजस्थान में आज से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 10000 रिक्त पदों को भरने के लिए दो दिन तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 5 लाख 24 हजार 740 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने को लेकर सरकार और पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।

परीक्षा से पहले पुलिस ने होटलों की जांच की। अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की जानकारी जुटाई गई, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। कई उम्मीदवार रात तक जयपुर और अन्य शहरों में पहुंच चुके थे, जबकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आज सुबह परीक्षा केंद्र वाले शहरों में पहुंचे। इसके चलते रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीड़ का आलम देखने को मिला।

आज दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक पहली पारी की परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 9 जिलों के 280 परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख 5 हजार 846 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। वहीं 14 सितम्बर को परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें 21 जिलों के 582 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 9 हजार 987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरी पारी दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक होगी, जिसमें 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 8 हजार 907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिजन घबराकर पहुंचे स्कूल, मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता
जयपुर
PATRIKA PHOTO

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस मुख्यालय स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कार्य के लिए आईटी प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

भर्ती में कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी के 8512 पद, टीएसपी के 867 पद, चालक नॉन-टीएसपी के 503 पद, चालक टीएसपी के 47 पद और कांस्टेबल बैंड के 71 पद शामिल हैं। इसके अलावा तीन नई गठित महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी के लिए 1500 पद और पुलिस दूरसंचार में आईटी कांस्टेबल के 1469 पद भी रखे गए हैं। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसके अनुसार कुल 3303 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

आज की परीक्षा पुलिस दूरसंचार और चालक पदों के लिए हो रही है, जबकि कल की परीक्षा कांस्टेबल पुलिस, इंटेलिजेंस, आरएसी और एमबीसी में सामान्य व चालक पदों के लिए होगी। कांस्टेबल बैंड पद के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है।अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा और लगातार निगरानी करेगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल
जयपुर
वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर दिखी भीड़, रात में होटलों में की पुलिस ने चैकिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.