Rajasthan: भजनलाल सरकार का सख्त एक्शन, राजस्थान में 5 सरकारी शिक्षकों को किया गया सस्पेंड, जानें वजह

शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि सभी विद्यालयों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पोषण सुधार के उद्देश्य से स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 57 लाख बच्चों को इस योजना से लाभ मिल रहा है, जिस पर राज्य सरकार सालाना लगभग 722 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।