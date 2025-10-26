Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: भजनलाल सरकार का सख्त एक्शन, राजस्थान में 5 सरकारी शिक्षकों को किया गया सस्पेंड, जानें वजह

शिक्षा विभाग ने दूध पाउडर के दुरुपयोग की जांच के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के अधीन तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

bhajan lal sharma

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग की शिकायतों के मामले में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षिका शीला बलाई (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाटों की ढाणी, गंगावास, कल्याणपुर), प्रबोधक सुरेश कुमार (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नागणेसियों की ढाणी, गंगावास, कल्याणपुर), वरिष्ठ अध्यापक मंगलाराम (राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भारी नगर, बावड़ी, जोधपुर), व्याख्याता पप्पाराम गोदारा (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागाणा फाटा, बालोतरा) और प्रधानाचार्य राजेश मीणा (मनमोरों की ढाणी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

उच्च स्तरीय समिति का गठन

विभाग ने दूध पाउडर के दुरुपयोग की जांच के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के अधीन तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति खबर में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन कर साक्ष्य एकत्र करेगी और चार दिनों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों या शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट सौंपने के आदेश

प्रदेशभर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन या अन्य पोषण सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिनों में सत्यापित कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के दो विद्यालयों का गहन निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें

शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि सभी विद्यालयों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पोषण सुधार के उद्देश्य से स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 57 लाख बच्चों को इस योजना से लाभ मिल रहा है, जिस पर राज्य सरकार सालाना लगभग 722 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में घटेगी उपखंड मुख्यालयों की संख्या? तहसील-उपखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी; जल्द तस्वीर होगी साफ
जयपुर
cm-bhajanlal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 03:07 pm

Published on:

26 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: भजनलाल सरकार का सख्त एक्शन, राजस्थान में 5 सरकारी शिक्षकों को किया गया सस्पेंड, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई विशेष सलाह

Heavy Rain Alert
जयपुर

Bio-Cng and Biocoal Policy: नीति में दम, जमीन में भ्रम… निवेश के 77 हजार करोड़ रुपए ‘खेतों में खड़े’, कई कंपनियों के प्रोजेक्ट अधर में

जयपुर

13 माह की बच्ची से 735 किलोमीटर दूर है टीचर मां, तबादले के लिए दिव्यांग पिता ने शुरू की अनोखी यात्रा…

जयपुर

वे चंद लफ्जों से जादू बिखेरने का हुनर बखूबी जानते थे…

ओपिनियन

जयपुर के निजी अस्पताल पर शव रोककर लाखों रुपए वसूलने का आरोप, मंत्री किरोड़ीलाल बोले- यह शव के साथ खिलवाड़ है

Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.