राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले

Education Department Big Decision : राजस्थान में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रतिबंध के इस समय शिक्षा विभाग ने सोमवार रात 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले कर दिए। सूत्रों के अनुसार लम्बे समय से प्रधानाचार्यों के तबादलों की चर्चा चल रही थी। विधानसभा सत्र से ठीक पहले विधायक-सांसदों ने सीएम भजनलाल से संवाद के दौरान भी शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा उठाया था। तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच कई दौरे की वार्ता भी हो चुकी थी।