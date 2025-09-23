Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले

Education Department Big Decision : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने सोमवार रात 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले कर सबको चौंका दिया। वजह है कि मौजूदा वक्त पर राजस्थान में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 23, 2025

Rajasthan Education Department takes Big Decision 4527 Principals Transfers amid Restrictions
फाइल फोटो पत्रिका

Education Department Big Decision : राजस्थान में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रतिबंध के इस समय शिक्षा विभाग ने सोमवार रात 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले कर दिए। सूत्रों के अनुसार लम्बे समय से प्रधानाचार्यों के तबादलों की चर्चा चल रही थी। विधानसभा सत्र से ठीक पहले विधायक-सांसदों ने सीएम भजनलाल से संवाद के दौरान भी शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा उठाया था। तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच कई दौरे की वार्ता भी हो चुकी थी।

सीएमओ को फाइल भेजता है प्रशासनिक सुधार विभाग

आखिरकार सोमवार रात प्रधानाचार्यों की तबादला सूची जारी कर दी गई। प्रदेश में करीब तेरह हजार प्रधानाचार्य है। तबादलों पर प्रतिबंध के समय विभाग को तबादले करने होते हैं तो वह प्रशासनिक सुधार विभाग को फाइल भेजता है। प्रशासनिक सुधार विभाग सीएमओ को फाइल भेजता है। वहां से अनुमति आने के बाद तबादले किए जा सकते हैं।

खाली पदों पर नियुक्ति

करीब डेढ़ साल बाद विभाग ने प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी की है। राज्य में करीब 19 हजार प्रिंसिपल के पद स्वीकृत है। इनमें से करीब 4 हजार पद खाली चल रहे थे। विभाग ने खाली पदों पर भी प्रिंसिपल लगाए हैं। इसके बाद स्कूलों में खाली चल रहे पदों पर प्रिंसिपल मिलेंगे। इसके अलावा रोक के बाद भी शिक्षा विभाग में जारी हुई बड़ी तबादला सूची चर्चाओं में आ गई।

Published on:

23 Sept 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले

