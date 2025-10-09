Rajasthan: चिकित्सा विभाग फिर दबाने में जुटा मामला, जांच रिपोर्ट आने से पहले ही दवा को दे दी क्लीन चिट

प्रदेश के कुछ जिलों में खांसी की सिरप से बच्चों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के आरोपों के बाद भी दवा कंपनी को क्लीन चिट देते हुए मौत के लिए मां और परिजन को जिम्मेदर ठहराया गया था। जबकि सिरप के मामले में अब तक यह सवाल बना हुआ है कि एक साथ एक ही दवा के बैच में इतने मामलों में परिजन ने कैसे लापरवाही बरती।