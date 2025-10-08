Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Rajasthan Cough syrup case: बीपी-पेट दर्द समेत 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक, जगह-जगह सील कर रखने के निर्देश

Rajasthan Cough syrup case: राजस्थान में कफ सिरफ से मौत के मामले सामने आने के बाद संबधित कंपनी की 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। इन सभी दवाइयों को जो जहां पर है, वहीं सील करके रखने के निर्देश दिए गए हैं।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2025

Cough syrup case

राजस्थान में 19 तरह की दवाओं की सप्लाई पर लगी रोक (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। खांसी की साधारण बीमारी के उपचार में दी गई कफ सिरप ने राजस्थान व मध्यप्रदेश में बच्चों पर कहर ढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कफ सिरप के सेवन से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीकर व भरतपुर में बच्चों की मौत के बाद डेक्सोट्रोमेथाफेन सिरप की सप्लाई पर प्रदेश सहित जिले के चिकित्सालयों में सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। घटना के बाद सिरप बनाने वाली फर्म केयसंस फार्मा की करीब 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर भी रोक लगाई गई है।

जिन 19 तरह की दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाई गई, उसमें टीबी, खांसी, रक्तचाप, पेट संबंधी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। इन दवाइयों का करीब डेढ़ लाख गोलियों का स्टॉक सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ा हुआ है। यह गोलियां पेट संबंधी बीमारियों में दी जाती हैं। रक्तचाप के लिए दी जाने वाली 16 हजार गोलियों का स्टॉक पड़ा हुआ है।

सील कर यहीं रखने के निर्देश

जिला औषधि भंडार के प्रभारी अधिकारी डॉ. देवीलाल धाकड़ ने बताया कि उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित फार्मा की सभी तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। अभी वर्तमान में जो दवाइयां जहां रखी हुई हैं उनको वितरित नहीं करके वहीं पर सील कर रखने के निर्देश दिए हैं। आगामी आदेश तक इन दवाइयों की सप्लाई नहीं की जाएगी।

इन दवाइयों की सप्लाई पर रोक

जिन दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है, उनमें एलबेंडाजोल सिरप, एंटी ऑक्सीडेंट गोलियां, क्लोरेक्साइडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, क्लोरेक्साइडिन माउथ वॉश, हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट, केटोकोनॉजोल टेबलेट, लेक्टिक एसिड बेसिल्स, लिक्विड पेराफिन, लोसार्टन पोटेशियम एंड एम्लोडिपाइन, मिनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन, ओफ्लोक्सिन ओरल सस्पेंशन, पोटेशियम क्लोराइड ओरल सस्पेंशन, प्रेडनिसोलोन आईपी, क्यूनेन सल्फेट टेबलेट, सालबूटामोल सिरप, सोरबिटाल एंड ट्रिकोलाइन सिट्रेट सिरप, थ्रेक्सीफनिडी टेबलेट शामिल हैं।

नहीं मिला मार्गदर्शन

जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से संबंधित फार्मा की दवाइयों की सप्लाई पर रोक तो लगा दी है, लेकिन जिन दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है, उनके स्थान पर कौनसी दवाइयों की सप्लाई करनी है, इस बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

सप्लाई पर लगाई रोक

केयसंस फार्मा की 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सभी को सील कर रखने के निर्देश दिए हैं। इन दवाइयों में बीपी, पेट संबंधी बीमारियों, खांसी सहित अन्य बीमारियों में काम आने वाली दवाइयां शामिल हैं। - डॉ. देवीलाल धाकड़, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार चित्तौड़गढ़

Updated on:

08 Oct 2025 06:45 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan Cough syrup case: बीपी-पेट दर्द समेत 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक, जगह-जगह सील कर रखने के निर्देश

