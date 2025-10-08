Rajasthan Cough syrup case: बीपी-पेट दर्द समेत 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक, जगह-जगह सील कर रखने के निर्देश

चित्तौड़गढ़। खांसी की साधारण बीमारी के उपचार में दी गई कफ सिरप ने राजस्थान व मध्यप्रदेश में बच्चों पर कहर ढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कफ सिरप के सेवन से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीकर व भरतपुर में बच्चों की मौत के बाद डेक्सोट्रोमेथाफेन सिरप की सप्लाई पर प्रदेश सहित जिले के चिकित्सालयों में सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। घटना के बाद सिरप बनाने वाली फर्म केयसंस फार्मा की करीब 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर भी रोक लगाई गई है।