जयपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट: 20 तस्वीरों में देखें हादसे का भयानक मंजर, दुकानों में उड़-उड़ गिरने लगे सिलेंडर… खेतों की तरफ भागकर बचाई जान

जयपुर-अजमेर हाइवे पर आग लगने के बाद जले हुए ट्रक (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जयपुर-अजमेर हाइवे पर दुदू के पास मंगलवार की देर रात हुआ हादसा इतना भायनक था कि, सिलेंडर धमाकों के बीच किसी के वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे और 200 मीटर दूर तक मिसाइल की तरह जाकर सिलेंडर गिर रहे थे। धमाकों की आवाज करीब 10 किमी दूर तक सुनाई दे रही थी। आग की लपटें भी कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। इस भयावह हादसे को करीब से समझने के लिए इन 20 तस्वीरों को देखिए।
