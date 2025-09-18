Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: वसुंधरा राजे सहित 4 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, 10 साल पुरानी याचिका खारिज

Rajasthan News: महिंद्रा सेज की भूमि से जुड़े प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद कटारिया, को राहत मिल गई।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

gulab-chand-kataria-Vasundhara-Raje-Gajendra-Singh-Khinvsar
गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे और गजेन्द्र सिंह खींवसर। फोटो: पत्रिका

जयपुर। महिंद्रा सेज की भूमि से जुड़े प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद कटारिया, गजेन्द्र सिंह खींवसर व राजेन्द्र राठौड़ तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सी एस राजन, वीनू गुप्ता व अन्य को राहत मिल गई।

जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर करीब 10 साल पहले दायर परिवाद को खारिज कर दिया। वर्तमान में कटारिया पंजाब के राज्यपाल, खींवसर राजस्थान सरकार में मंत्री एवं वीनू गुप्ता रेरा चैयरपर्सन हैं।

अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने आदेश में कहा कि परिवादी संजय छाबड़ा ने परिवाद के साथ कोई विशेष साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, सिर्फ मौखिक आरोप लगाए हैं। ऐसे में परिवाद को नहीं चलाया जा सकता।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास
अलवर
image

यह था आरोप

परिवाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़, गुलाब कटारिया व गजेन्द्र सिंह खींवसर तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी सीएस राजन, वीनू गुप्ता व अन्य के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मिलकर पद का दुरुपयोग किया और महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा को फायदा पहुंचाया।

आरोपियों ने महिंद्रा लाइफ स्पेस डवलपर्स लिमिटेड के आधा दर्जन से अधिक अकारियों से मिलकर महिंद्रा सेज सिटी की सड़क, पार्क और स्कूल के लिए आरक्षित जमीन का लैंड यूज बदल दिया। इसके लिए तत्कालीन उद्योग सचिव वीनू गुप्ता ने भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया और तत्कालीन मुख्य सचिव सीएस राजन ने प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया।

आरोपियों ने कैबिनेट मीटिंग में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की सामाजिक आधारभूत संरचना की एक हजार एकड़ भूमि को घटाकर 446 एकड़ कर दिया और करीब पांच सौ एकड़ जमीन लाईफ स्पेस डवलपर्स को निजी फायदे के लिए दे दी गई। इस दौरान भूमि रूपान्तरण पर लगने वाले चार्ज की छूट के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति भी नहीं ली गई। परिवाद में राजकोष में करीब पांच हजार करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बारिश को लेकर आया IMD का नया अपडेट, अगले 2 दिन इन 6 जिलों में बारिश की चेतावनी
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

गुलाब चन्द कटारिया

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजेंद्र सिंह राठौड़

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 07:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: वसुंधरा राजे सहित 4 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, 10 साल पुरानी याचिका खारिज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.