जयपुर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़, बाहरी इलाकों का सबसे बुरा हाल; JDA मास्टर प्लान की राह में ये बड़ा रोड़ा

आगरा रोड: यहां हालात सबसे खराब हैं। बगराना क्षेत्र में शिवि विहार नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। कॉलोनी में न तो पार्क है, न ही कोई सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र। करीब चार हजार वर्ग गज में सिर्फ सड़कें और भूखंड हैं। इसी इलाके में बगराना डिपो मार्केट भी तैयार हो रहा है, जिसमें 36 दुकानें बनाई जा चुकी हैं।