Crime Action: धमकी देकर वसूली करने वाली गैंगों पर अब राजस्थान में लगाम कसने की तैयारी, बनाई यह योजना

डीजीपी शर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में अपराध दर में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन संगठित अपराध पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने धमकी देकर वसूली करने वाली गैंगों पर विशेष रूप से कठोर कदम उठाने और उनके सभी सक्रिय सदस्यों के डोजियर तैयार कर उनकी संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना ही स्थायी समाधान है।