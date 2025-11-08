Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Solar Energy: राजस्थान बनेगा देश का “सौर ऊर्जा हब”, अगले वर्ष तक 11 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

Power Sector Growth: कुसुम योजना से किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, बढ़ेगी कृषि उत्पादकता। सौर और रूफटॉप संयंत्रों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता राजस्थान।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 08, 2025

Renewable Power Projects: जयपुर। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राज्य तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें राजस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए बिजली की सस्ती और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

राज्य में आगामी वर्ष तक 11 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से न केवल प्रदेश की बिजली आवश्यकताएं पूरी होंगी बल्कि राजस्थान देश का “सौर ऊर्जा हब” बनने की दिशा में और मजबूत कदम बढ़ाएगा।

कुसुम योजना से किसानों को दिन में बिजली

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 11 हजार मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं अगले वर्ष तक पूरी होंगी। इससे किसानों को दिन के समय बिजली मिल सकेगी, जिससे कृषि कार्य में सुविधा और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा आर.डी.एस.एस. योजना के तहत 33 केवी के 63 नए सब-स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 33 केवी स्तर के 317 और 11 केवी स्तर के 3744 फीडरों का विभाजन किया जाएगा। साथ ही, 27,963 किलोमीटर लंबी एलटी केबल बिछाने का कार्य भी चल रहा है।

वितरण व्यवस्था को मिला तकनीकी बल

जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स ने मिलकर विद्युत वितरण व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया है। राज्य की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग 19,165 मेगावाट रही, जिसे बिना किसी कटौती के पूरा किया गया। यह उपलब्धि राजस्थान को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करती है।

रूफटॉप सोलर संयंत्रों से आत्मनिर्भरता की ओर

प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 95,727 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 392 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। वहीं, पीएम-कुसुम योजना के तहत 2077 मेगावाट क्षमता की 914 सौर परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग 1,35,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम

राज्य सरकार की ठोस नीति और दूरदृष्टि से राजस्थान अब केवल बिजली वितरण में नहीं, बल्कि उत्पादन, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मिसाल कायम कर रहा है। आने वाले वर्षों में राजस्थान न केवल अपने घरों और खेतों को रोशन करेगा, बल्कि पूरे देश के लिए स्वच्छ और सतत ऊर्जा का आदर्श केंद्र बनेगा।

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: 6 जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित, 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 04:18 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Solar Energy: राजस्थान बनेगा देश का “सौर ऊर्जा हब”, अगले वर्ष तक 11 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tarot Card Reading 9 November 2025 : 9/11/2025 को इन 5 राशियों का खुल सकता है भाग्य, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 9 November
राशिफल

क्लास में आखिरी वक्त तक मुस्कुराती रही अमायरा, रोती-बिलखती मां ने लगाया ये आरोप

amayara case jaipur
जयपुर

Government Initiative: फ्री AI कोर्स लॉन्च, लाखों युवाओं को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

जयपुर

Mining Investment: राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री-एम्बेडेड नीलामी शुरू की

sand mining rajasthan
जयपुर

Free Electricity: राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

Rajasthan 1 million Electricity Consumers Suffer a major Setback JAIPUR Discom take a U-turn on Free Electricity
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.