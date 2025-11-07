Farmers Welfare: 6 जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित, 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी

Crop Loss Compensation: जयपुर। राज्य सरकार ने खरीफ फसलों में खराबे से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के छह जिलों के कुल 3,777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी फसलें बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण 33 प्रतिशत या उससे अधिक खराब हुई हैं।