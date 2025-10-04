बेडरूम में अचानक पड़ा छापा, अंडरवियर में ही पकड़ा गया प्रेमी, डरावना सच जानकर रोने लगी प्रेमिका…

पिछले दिनों एटीएस को सूचना मिली कि दोनों गुडगांव में हैं। वहां पर पहुंचने के लिए एटीएस की टीम ने प्लानिंग की और खुद को प्लंबर बनाकर गुडगांव पहुंचे। वहां पर एक फ्लैट में दोनों अलग-अलग रूम में मिले। यह फ्लैट उनमें से ही एक की प्रेमिका का था। पुलिस ने दोनों के रूम से दोनों को दबोचा तो दोनों सिर्फ अंडरवियर में ही थे। बाद में दोनों को कपड़े पहनाकर अरेस्ट किया गया। दोनों को जयपुर लाया गया है और अब दोनों से उन तमाम परीक्षाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिनमें उन्होंने हाईटेक तरीके से नकल कराई थी। प्रेमिका को पता नहीं था कि दोनों पर पचास हजार का इनाम भी है। इस घटना से पूरी सोसायटी स्तब्ध रह गई। उसे जब पुलिस लेकर आ रही थी प्रेमिका रोने लगी, बाद में पुलिस ने आरोपी की पूरी सच्चाई बताई।तब वह भी हैरान रह गई। एटीएस ने इस ऑपरेशन को विक्टर और जॉली नाम दिया था।