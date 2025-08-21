Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Crop Damage Relief: सरकार ने कसा शिकंजा, कंपनियों से होगी अमानक खाद, बीज और दवाई से हुए नुकसान की भरपाई

Fake Seeds: फिलहाल घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

First the seeds got spoiled and now the roots of the crop started rotting due to continuous rain
लगातार बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल

Farmers Compensation: जयपुर। फिलहाल घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। अमानक उत्पाद न केवल उत्पादन घटाते हैं बल्कि जमीन की उर्वरता पर भी बुरा असर डालते हैं। जब तक कंपनियां किसानों के इस दोहरे नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक इस ठगी पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाएगी।राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमानक खाद, बीज और दवाइयों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से कराने का कानूनी प्रावधान करने की मांग रखी।

कड़ा कानून बनाने की कवायद तेज

कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने अमानक खाद, बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी, जिस पर सहमति भी मिल चुकी है। अब उनकी मांग है कि इस प्रस्तावित कानून में किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा भी कंपनियों से वसूला जाए। किसी भी प्रदेश का कृषि मंत्री इस तरह की मांग पहले कभी सामने नहीं लाया है, जिससे यह पहल ऐतिहासिक मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Cow Sanctuary: सरकार की बड़ी पहल, हर पंचायत में खुलेगी गौशाला, पीपीपी मॉडल पर बनेगा गौ अभयारण्य
जयपुर
Cow

नकली दवाई डालने से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद

डॉ. किरोड़ी ने हाल ही में हुई एक बड़ी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि सोयाबीन फसल में नकली दवाई डालने से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इस पर संबंधित कंपनी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया और राजस्थान में भी कार्रवाई की गई। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषी कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

Revenue Growth: खान विभाग की आक्रामक रणनीति से राजस्व संग्रह में जबरदस्त इजाफा, बकाया वसूली पर विशेष फोकस
जयपुर
Alwar district's excise department lags behind in revenue collection

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 09:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Crop Damage Relief: सरकार ने कसा शिकंजा, कंपनियों से होगी अमानक खाद, बीज और दवाई से हुए नुकसान की भरपाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.