Crop Damage Relief: सरकार ने कसा शिकंजा, कंपनियों से होगी अमानक खाद, बीज और दवाई से हुए नुकसान की भरपाई

Farmers Compensation: जयपुर। फिलहाल घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। अमानक उत्पाद न केवल उत्पादन घटाते हैं बल्कि जमीन की उर्वरता पर भी बुरा असर डालते हैं। जब तक कंपनियां किसानों के इस दोहरे नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक इस ठगी पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाएगी।राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमानक खाद, बीज और दवाइयों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से कराने का कानूनी प्रावधान करने की मांग रखी।