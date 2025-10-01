Crop Insurance: कटाई के बाद खराब हुई फसल पर मिलेगा बीमा क्लेम, किसानों को 72 घंटे में देनी होगी सूचना

Crop Damage Claim: जयपुर। राजस्थान में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और चक्रवात से खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि किसान यदि कटाई उपरांत 14 दिन तक खेत में रखी फसल को हुए नुकसान की सूचना समय पर देंगे तो उन्हें बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा।