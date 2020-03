रामगंज में कर्फ्यू का पहला दिन: सु​बह उठे तो पता चला कर्फ्यू लगा है, लोगों में दिखी जागरूकता...

राजधानी के रामगंज इलाके में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आज कर्फ्यू ( Curfew In Ramganj Jaipur ) लगा है। गुरूवार को यहां एक युवक के कोरोना वायरस पॉजिटिव ( Coronavirus Positive in Jaipur ) मिलने के बाद देर रात पुलिस प्रशासन युवक के घर की परिधि से 1 किलोमीटर क्षेत्र कर्फ्यू ( Curfew In Ramganj Jaipur ) के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया।