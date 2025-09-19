Jaipur Crime: गूगल से युवतियों का फोटो निकाल कर बताते कॉल गर्ल, फिर स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये गलत काम

Cyber Crime From Spa Center Escort Service: राजधानी में स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर कालवाड़ थाना पुलिस ने चार जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल से लड़कियों की फोटो डाउनलोड कर ग्राहकों को भेजकर अपने जाल में फंसाते थे। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस इस वर्ष अब तक 115 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार कर चुकी।