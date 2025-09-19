Jaipur Crime: गूगल से युवतियों का फोटो निकाल कर बताते कॉल गर्ल, फिर स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये गलत काम

Cyber Crime From Spa Center Escort Service: राजधानी में स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर कालवाड़ थाना पुलिस ने चार जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल से लड़कियों की फोटो डाउनलोड कर ग्राहकों को भेजकर अपने जाल में फंसाते थे। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस इस वर्ष अब तक 115 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार कर चुकी।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मूलतः दांतारामगढ़ के करह हाल हाथोज स्थित शिवम विहार निवासी मनोज कुमार जाट (19), महिपाल भंवरिया (29), करधनी के गणेश विहार निवासी हरिपाल भंवरिया (29) व किशनगढ़ रेनवाल के जोधपुरा नाथी का बास हाल शिवम विहार निवासी भागचंद जाट (19) को गिरफ्तार किया है।
आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम, वाट्सऐप और फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर लोगों को ठगने के लिए गूगल से लड़कियों के फोटो डाउनलोड करते और उन्हें सोशल मीडिया के फर्जी बनाए गए ग्रुप में डाल देते। सोशल मीडिया पर लोगों को भी फोटो भेज देते और फिर एस्कार्ट सर्विस के नाम पर पैसे ऐंठते।
आरोपी फेसबुक पर अपना नंबर उपलब्ध करवाते ताकि ग्राहक उनसे संपर्क करें। इसके बाद लड़कियों की फोटो वाट्सऐप पर कॉल गर्ल बताकर भेजते। ग्राहक से रजिस्ट्रेशन चार्ज, होटल चार्ज और अन्य कई चार्ज बताते हुए पैसे वसूलते। ग्राहक से पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद उसका मोबाइल ब्लॉक कर ठगी करते। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।