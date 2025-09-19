Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: गूगल से युवतियों का फोटो निकाल कर बताते कॉल गर्ल, फिर स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये गलत काम

Rajasthan News: आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम, वाट्सऐप और फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर लोगों को ठगने के लिए गूगल से लड़कियों के फोटो डाउनलोड करते और उन्हें सोशल मीडिया के फर्जी बनाए गए ग्रुप में डाल देते।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 19, 2025

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Cyber Crime From Spa Center Escort Service: राजधानी में स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर कालवाड़ थाना पुलिस ने चार जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल से लड़कियों की फोटो डाउनलोड कर ग्राहकों को भेजकर अपने जाल में फंसाते थे। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस इस वर्ष अब तक 115 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार कर चुकी।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मूलतः दांतारामगढ़ के करह हाल हाथोज स्थित शिवम विहार निवासी मनोज कुमार जाट (19), महिपाल भंवरिया (29), करधनी के गणेश विहार निवासी हरिपाल भंवरिया (29) व किशनगढ़ रेनवाल के जोधपुरा नाथी का बास हाल शिवम विहार निवासी भागचंद जाट (19) को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

DUSU Election 2025: जीतू से बनी जोसलिन चौधरी, वोटिंग से पहले लगे ‘धर्मांतरण’ के आरोप; जानें क्या है सच्चाई
जयपुर
Joselyn Nandita Chaudhary,

आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम, वाट्सऐप और फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर लोगों को ठगने के लिए गूगल से लड़कियों के फोटो डाउनलोड करते और उन्हें सोशल मीडिया के फर्जी बनाए गए ग्रुप में डाल देते। सोशल मीडिया पर लोगों को भी फोटो भेज देते और फिर एस्कार्ट सर्विस के नाम पर पैसे ऐंठते।

ग्राहकों से कई चार्ज वसूलते

आरोपी फेसबुक पर अपना नंबर उपलब्ध करवाते ताकि ग्राहक उनसे संपर्क करें। इसके बाद लड़‌कियों की फोटो वाट्सऐप पर कॉल गर्ल बताकर भेजते। ग्राहक से रजिस्ट्रेशन चार्ज, होटल चार्ज और अन्य कई चार्ज बताते हुए पैसे वसूलते। ग्राहक से पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद उसका मोबाइल ब्लॉक कर ठगी करते। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : 20 साल से नौकरी कर रही महिला शिक्षिका गिरफ्तार, खुलासा से मचा हड़कंप
धौलपुर
Female teacher arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: गूगल से युवतियों का फोटो निकाल कर बताते कॉल गर्ल, फिर स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये गलत काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.