Jaipur: युवती समेत 5 लोग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये काम, अवैध कॉल सेंटर के भंडाफोड़ में नाबालिग भी निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष टीम बनाई गई। टीम को 27 अगस्त को एक मोबाइल नंबर के जरिए साइबर अपराध की शिकायत मिली थी। नंबर की लोकेशन चंदवाजी में एक बैंक के पीछे मिली। इसके बाद दबिश देकर धोबलाई गोविंदगढ़ निवासी विकास यादव, गडवालों की ढाणी चंदवाजी निवासी राहुल यादव, बिलांदरपुर थाना अमरसर निवासी मनोज मीणा और गिर्राज मीणा और तेजाजी मंदिर के पास मानपुरा माचेड़ी निवासी पिंकी जाट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, दो डायरियां और अन्य दस्तावेज जब्त किए।