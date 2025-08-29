Jaipur: युवती समेत 5 लोग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये काम, अवैध कॉल सेंटर के भंडाफोड़ में नाबालिग भी निरुद्ध

Illegal Call Center Busted In Jaipur: जयपुर के चंदवाजी में जयपुर ग्रामीण पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए चंदवाजी में संचालित एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक युवती सहित 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जबकि एक नाबालिग बालिका को निरुद्ध किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर अब तक कई लोगों से 40 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष टीम बनाई गई। टीम को 27 अगस्त को एक मोबाइल नंबर के जरिए साइबर अपराध की शिकायत मिली थी। नंबर की लोकेशन चंदवाजी में एक बैंक के पीछे मिली। इसके बाद दबिश देकर धोबलाई गोविंदगढ़ निवासी विकास यादव, गडवालों की ढाणी चंदवाजी निवासी राहुल यादव, बिलांदरपुर थाना अमरसर निवासी मनोज मीणा और गिर्राज मीणा और तेजाजी मंदिर के पास मानपुरा माचेड़ी निवासी पिंकी जाट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, दो डायरियां और अन्य दस्तावेज जब्त किए।
गिरोह ऑनलाइन विज्ञापन डालकर लोगों को जाल में फंसा रहा था। विज्ञापनों में युवतियों की तस्वीरें और अपना मोबाइल नंबर शामिल किया जाता था। संपर्क करने पर आरोपी होटल चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज और सर्विस चार्ज के नाम पर एडवांस में रुपए ऑनलाइन मंगवाते और फिर पीड़ित का नंबर ब्लॉक कर देते थे। आरोपी विकास यादव इस कॉल सेंटर का सरगना था। उसने मकान किराए पर ले रखा था।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर मुंबई, गाजीपुर (यूपी), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), गौतम बुद्ध नगर (यूपी) और तेलंगाना में भी शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।