राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की मौत: भड़के पायलट और डोटासरा, पूछा- ये लापरवाही कितने मासूमों की जान लेगी?

इन हादसों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन घटनाओं को अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर यह लापरवाही कितने मासूमों की जान लेगी? उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।