Namo Bharat Train: दिल्ली-अलवर नमो भारत ट्रेन का रास्ता साफ, गुरुग्राम में फंसा पेंच हुआ दूर, अब तेजी से होगा निर्माण कार्य

जयपुर। दिल्ली से अलवर को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को आखिरकार गुरुग्राम में बड़ी राहत मिल गई है। लंबे समय से एंबियंस मॉल से इफको चौक तक लगी हाईटेंशन लाइन और टावर इस कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन बने हुए थे। अब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएनएल) ने इन लाइनों को हटाने के लिए करीब 65 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर एनसीआरटीसी को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही हाईटेंशन लाइनें शिफ्ट की जाएंगी और निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा।