Delhi Blast: दिल्ली धमाकों का सूत्रधार कौन? राजस्थान में पकड़े गए मौलवी के मोबाइल से खुलेंगे आतंकी नेटवर्क के राज

आईजी विकास कुमार ने कहा, यह जांच का विषय है कि क्या आईएसआईएस या किसी अन्य आतंकी संगठन का नेटवर्क राजस्थान में सक्रिय है। अभी इस पर निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ATS इस दिशा में गहराई से जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि हथियार तस्करी में मौलवी ओसामा की क्या भूमिका रही और क्या वह किसी स्लीपर मॉड्यूल से जुड़ा था।