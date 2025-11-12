Delhi Car Blast: फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखा रहे साइबर ठग, राजस्थान पुलिस ने दी चेतावनी

डीआईजी साइबर क्राइम श्री विकास शर्मा ने बताया कि अपराधी कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और पीड़ित को डराने के बाद किसी “सीनियर अधिकारी” से बात करवाने की बात कहते हैं। मानसिक दबाव बनाकर वे व्यक्तिगत या बैंक संबंधी जानकारी मांगते हैं, या वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाते हैं। डर के माहौल में लोग अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे ठगी हो जाती है।