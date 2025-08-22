उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा बोले, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है जैविक पेंट, राजस्थान के लिए बनेगा नई पहचान

जयपुर। राजधानी में पहली बार जैविक पेंट की शुरुआत हुई है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने पोस्टर विमोचन करते हुए कहा कि यह पहल जयपुर के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जैविक पेंट एक अनूठा प्रयास है जो न केवल लोगों के लिए सुरक्षित है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। इस तरह के इनोवेशन से राजस्थान को नई पहचान मिलेगी। यह पेंट पूरी तरह से प्लांट बेस्ड एक्सट्रेक्ट से तैयार किया गया है और पर्यावरण फ्रेंडली होने के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुरक्षित है।
उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि यह उत्पाद बाजार में एक नए युग की शुरुआत है और आने वाले समय में हर घर और ऑफिस को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित पेंटिंग का विकल्प मिलेगा। ओपी कॉन्सेप्ट पेंट्स के एम.डी. अजीत नायर ने बताया कि यह पेंट कमरे के तापमान को सामान्य पेंट की तुलना में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की जहरीली गंध नहीं होती और पेंटिंग के तुरंत बाद कमरे का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने लंबे समय तक मेहनत करके इस अनूठे उत्पाद को तैयार किया है, जो पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री है और बच्चों व बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित है।
कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़े कई लोग शामिल हुए और इसे एक नई दिशा देने वाला कदम बताया। ओपी कॉन्सेप्ट पेंट्स की ओर से बताया गया कि अभी यह पेंट जयपुर में उपलब्ध है और अगले छह महीनों में राजस्थान के सभी जिलों में फैक्ट्री आउटलेट्स के माध्यम से यह आम लोगों तक पहुंच जाएगा।