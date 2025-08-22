उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा बोले, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है जैविक पेंट, राजस्थान के लिए बनेगा नई पहचान

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि यह उत्पाद बाजार में एक नए युग की शुरुआत है और आने वाले समय में हर घर और ऑफिस को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित पेंटिंग का विकल्प मिलेगा। ओपी कॉन्सेप्ट पेंट्स के एम.डी. अजीत नायर ने बताया कि यह पेंट कमरे के तापमान को सामान्य पेंट की तुलना में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की जहरीली गंध नहीं होती और पेंटिंग के तुरंत बाद कमरे का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने लंबे समय तक मेहनत करके इस अनूठे उत्पाद को तैयार किया है, जो पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री है और बच्चों व बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित है।