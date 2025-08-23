Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करें: समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े निर्देश दिए हैं। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने पर जोर दिया गया है। राजकीय संग्रहालयों के उन्नयन और किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 23, 2025

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सैलानियों की संख्या में वृद्धि के लिए ऐतिहासिक, प्राकृतिक व धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाएं। इससे प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेंगे। सीएम शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन व कला एवं संस्कृति विभाग की बजट एवं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की।

उन्होंने निर्देश दिए कि राजकीय संग्रहालयों के उन्नयन एवं संरक्षण, पैनोरमा निर्माण कार्य, बावड़ी जीर्णोद्धार सहित अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचना के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर एवं घाटों का विकास कार्ययोजना के आधार पर करने के निर्देश दिए।

बैठक में ये लोग रहे मौजूद

सीएम ने बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में एवं प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

किसानों की भी सीएम ने ली सुध

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। सीएम शुक्रवार को खरीफ उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं उपलब्धता की जिलेवार समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश को अच्छी पैदावार के संकेत बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरुक किया जाए एवं वर्मी कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

23 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करें: समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

