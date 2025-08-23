ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करें: समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। सीएम शुक्रवार को खरीफ उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं उपलब्धता की जिलेवार समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश को अच्छी पैदावार के संकेत बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरुक किया जाए एवं वर्मी कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।