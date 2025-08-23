राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा

Rajasthan Refinery Project : राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) का काम पूरा होने में देरी की लेकर अब राज्य व केन्द्र सरकार सक्रिय हो गई है। रिफाइनरी जल्द चालू कराने को लेकर काम तेज करने के निर्देश देने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को रिफाइनरी प्रोजेक्ट का दौरा कर सकते हैं।
बाडमेर के पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता की लग रही रिफाइनरी में अलग-अलग बन रही यूनिट को छोड़ लगभग सभी का काम 90 फीसदी से ज्यादा पूरा ही गया है। लेकिन एसआर यूनिट का काम मात्र 68 फीसद पूरा होने रिफाइनरी चालू होने की अवधि बढ़ती चली जा रही है।
रिफाइनरी का पूरा काम देखा जाए अभी तक करीब 88 फीसदी हो चुका है। पहले दावा किया गया था कि रिफाइनरी अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगी।लेकिन अब इसे नए साल तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।
रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अब तक करीब 3 साल की देरी हो चुकी है। 4567.32 एकड़ जमीन पर बन रही 37 हजार करोड़ लागत वाली रिफाइनरी की अब मौजूदा लागत करीब 72 हजार करोड़ आधिकारिक रुप से आंकी जा चुकी है। लेकिन काम में देरी से यह लगभग एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।