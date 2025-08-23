राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा

Rajasthan Refinery Project : राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) का काम पूरा होने में देरी की लेकर अब राज्य व केन्द्र सरकार सक्रिय हो गई है। रिफाइनरी जल्द चालू कराने को लेकर काम तेज करने के निर्देश देने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को रिफाइनरी प्रोजेक्ट का दौरा कर सकते हैं।