Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा

Rajasthan Refinery Project : राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट। एक यूनिट में देरी से रिफाइनरी प्रोजेक्ट अटका हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को रिफाइनरी प्रोजेक्ट का दौरा कर सकते हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 23, 2025

Rajasthan Refinery Project New Update CM Bhajanlal and Union Minister Hardeep Singh Puri may visit tomorrow
सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Refinery Project : राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) का काम पूरा होने में देरी की लेकर अब राज्य व केन्द्र सरकार सक्रिय हो गई है। रिफाइनरी जल्द चालू कराने को लेकर काम तेज करने के निर्देश देने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को रिफाइनरी प्रोजेक्ट का दौरा कर सकते हैं।

तेजी बन रही है रिफाइनरी की अलग-अलग यूनिट

बाडमेर के पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता की लग रही रिफाइनरी में अलग-अलग बन रही यूनिट को छोड़ लगभग सभी का काम 90 फीसदी से ज्यादा पूरा ही गया है। लेकिन एसआर यूनिट का काम मात्र 68 फीसद पूरा होने रिफाइनरी चालू होने की अवधि बढ़ती चली जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत, रॉयल्टी घटेगी, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी
जयपुर
Rajasthan marble Industry Big Relief marble royalty reduced CM Bhajanlal gave Approval

रिफाइनरी का करीब 88 फीसदी काम पूरा!

रिफाइनरी का पूरा काम देखा जाए अभी तक करीब 88 फीसदी हो चुका है। पहले दावा किया गया था कि रिफाइनरी अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगी।लेकिन अब इसे नए साल तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।

तीन साल की हुई देरी, रिफाइनरी की लागत एक लाख करोड़ पहुंची

रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अब तक करीब 3 साल की देरी हो चुकी है। 4567.32 एकड़ जमीन पर बन रही 37 हजार करोड़ लागत वाली रिफाइनरी की अब मौजूदा लागत करीब 72 हजार करोड़ आधिकारिक रुप से आंकी जा चुकी है। लेकिन काम में देरी से यह लगभग एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।

ये भी पढ़ें

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों
जयपुर
RGHS Big Update 25 August cashless treatment stopped Know why

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 07:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.