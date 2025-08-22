RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट। 25 अगस्त कैशलेस इलाज बंद। राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएसन ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत 25 अगस्त से कैशलेस उपचार सेवाओं के बहिष्कार की घोषणा की है। एसोसिएशन से प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पताल और 4200 दवा विक्रेता जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व में 20 अगस्त से इस योजना में कैशलेस इलाज का बहिष्कार की घोषणा की गई थी।
निजी अस्पतालों के मालिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए 25 अगस्त से आरजीएचएस की सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने 25 अगस्त से आरजीएचएस के तहत आने वाली सेवाएं आईपीडी, ओपीडी और दवाएं बंद करने की चेतावनी जारी की है। एसोसिएशन ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि आरजीएचएस के तहत भुगतान में देरी, बेवजह बिलों में कटौती से निजी क्षेत्र के अस्पताल और फार्मा स्टोर संचालक बुरी तरह से परेशान है।
राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने कहा कि इस संबंध में कई बार अवगत कराया जा चुका है। पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। 25 अगस्त से आरजीएचएस के तहत सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी।