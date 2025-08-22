RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट। 25 अगस्त कैशलेस इलाज बंद। राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएसन ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत 25 अगस्त से कैशलेस उपचार सेवाओं के बहिष्कार की घोषणा की है। एसोसिएशन से प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पताल और 4200 दवा विक्रेता जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व में 20 अगस्त से इस योजना में कैशलेस इलाज का बहिष्कार की घोषणा की गई थी।