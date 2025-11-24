विकसित राजस्थान 2047: कागजी विजन नहीं, जमीनी रणनीति की मांग, जानें क्या बोले नौकरशाह और अर्थशास्त्री

सपना तो दिखा दिया अब रणनीति स्पष्ट की जाए। यह खुलासा हो कि कृषि में किन फसलों पर जोर रहेगा और क्या इनके प्रसंस्करण की व्यवस्था होगी। पैदा हम करें, प्रोसेसिंग दूसरे राज्य में क्यों हो? इसी तरह औद्योगिक विकास के लिए कौन से उद्योग लाएंगे और हमारे पास क्या संसाधन हैं, उपलब्ध नहीं हैं तो खोज हो। लीथियम उत्खनन और एआई के लिए प्लान तैयार हो।

-प्रो. सतीश बत्रा, अर्थशास्त्री