राजस्थान: बैंक कैशियर ने बच्चों के खेल में इस्तेमाल की जाने वाली नोट से की 22 लाख की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ खुलासा

Balotra News: बालोतरा जिले के खेड रोड स्थित एक निजी बैंक शाखा में बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। 19 नवंबर को कैश वेरिफिकेशन के दौरान बैंक के वॉल्ट में 22 लाख रुपए से ज्यादा की कमी पाई गई।
बता दें कि जांच में सामने आया कि कैशियर ह्रदय यादव ने असली नोटों की जगह बच्चों के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले नोट रख दिए थे। डीवाईएसपी अनिल पुरोहित ने बताया कि आरोपी ह्रदय यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। शिकायत बैंक शाखा प्रमुख मयंक जुगतावत ने दर्ज कराई थी। यादव अप्रैल 2024 से यहां कार्यरत था।
19 नवंबर को सबसे पहले 71 हजार रुपए की कमी पाई गई। पूछताछ में यादव ने किसी भी गलती से इनकार कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन हेड गोविंद थाड़ा ने वाउचर एंट्रीज़ की जांच की, जो सभी सही मिलीं। संदेह बढ़ने पर वॉल्ट के सभी कैश बंडलों की जांच कराई गई।
जांच में 500 रुपए के नोटों के बंडलों में 100 रुपए के बच्चों वाले नोट मिले। प्रत्येक बंडल में 554 असली नोटों के साथ 5 से 7 नकली नोट मिले। अंतिम गिनती में 22 लाख रुपए से अधिक की रकम गायब मिली।
पूछताछ में यादव ने स्वीकार किया कि उसने रकम एक रिफाइनरी में काम करने वाले व्यक्ति को दी थी। बताया गया कि उस व्यक्ति ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यादव ने Amazon से बच्चों वाले नोट ऑनलाइन मंगवाए थे और छेड़छाड़ किए गए बंडलों को सेफ रूम के एक कोने में अलग रख दिया था।
यादव के ईमेल, बैंक स्टेटमेंट और सेंट्रल बैंक के खाते में संदिग्ध लेनदेन पाए गए। जांच अधिकारी बाबूलाल के अनुसार, एक अन्य व्यक्ति आदित्य की भूमिका भी सामने आई है, जिसे रकम सौंपी गई थी। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
