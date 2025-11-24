राजस्थान: बैंक कैशियर ने बच्चों के खेल में इस्तेमाल की जाने वाली नोट से की 22 लाख की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ खुलासा

बता दें कि जांच में सामने आया कि कैशियर ह्रदय यादव ने असली नोटों की जगह बच्चों के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले नोट रख दिए थे। डीवाईएसपी अनिल पुरोहित ने बताया कि आरोपी ह्रदय यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। शिकायत बैंक शाखा प्रमुख मयंक जुगतावत ने दर्ज कराई थी। यादव अप्रैल 2024 से यहां कार्यरत था।