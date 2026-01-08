8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Disability Innovation: राजस्थान बनेगा दिव्यांग तकनीक का मॉडल राज्य, शोध संस्थानों को मिला प्रोत्साहन

Healthcare Technology: दिव्यांगों के लिए नई तकनीक की राह खुली, हल्के, सस्ते और स्मार्ट कृत्रिम अंगों पर फोकस।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

जयपुर. विशेष योग्यजनों के जीवन को अधिक सहज, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को अम्बेडकर भवन में आयोजित बैठक में उन सरकारी व गैर-सरकारी शोध संस्थानों के प्रस्तुतिकरण देखे,जो कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों को और अधिक उन्नत बनाने पर कार्य कर रहे हैं।

बैठक में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों और विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक तकनीक, हल्के डिजाइन और किफायती उपकरणों से जुड़े नवाचारों की जानकारी साझा की। मंत्री गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत इन उपकरणों की गुणवत्ता सुधारने और शोध को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा और मजबूत सहारा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान ऐसा नवाचार करने वाला अग्रणी राज्य बन रहा है, जहां संवेदनशीलता के साथ तकनीक को सामाजिक कल्याण से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने शोध संस्थानों को प्रोत्साहित करते हुए उपकरणों को अधिक उपयोगी, हल्का और टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। यह प्रयास दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे।

ये भी पढ़ें

Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Disability Innovation: राजस्थान बनेगा दिव्यांग तकनीक का मॉडल राज्य, शोध संस्थानों को मिला प्रोत्साहन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train Update: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, नए स्टेशनों पर ठहराव भी शुरू

Indian Railways
जयपुर

School Holiday: स्कूलों में बढ़ गई छुट्टियां, राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD-Orange-Alert
जयपुर

भारत की आर्थिक उड़ान: उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की राह

ओपिनियन

जीवन की संध्या में भी आस्था का उजास, तीर्थांटन कर रहे बुजुर्ग दम्पती बने प्रेरणा स्रोत

जयपुर

Agnivesh Agarwal Death : अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर सीएम भजनलाल ने कहा- अपूरणीय क्षति, अशोक गहलोत ने ​कही बड़ी बात

Vedanta company Anil Agarwal son Agnivesh Agarwal death Rajasthan CM Bhajan Lal said it is an irreparable loss Ashok Gehlot big statement
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.