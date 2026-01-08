Disability Innovation: राजस्थान बनेगा दिव्यांग तकनीक का मॉडल राज्य, शोध संस्थानों को मिला प्रोत्साहन

बैठक में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों और विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक तकनीक, हल्के डिजाइन और किफायती उपकरणों से जुड़े नवाचारों की जानकारी साझा की। मंत्री गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत इन उपकरणों की गुणवत्ता सुधारने और शोध को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा और मजबूत सहारा उपलब्ध कराना है।